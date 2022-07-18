Стокгольм, 18 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Почти каждое четвертое судебное разбирательство в окружных судах Швеции в 2022 году было отменено. Об этом 18 июля со ссылкой на данные своего расследования сообщил телеканала TV4.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Причины, по которым они отменяются, часто заключаются в том, что с одной из сторон судебные органы не могут установить контакт для продолжения делопроизводства. Второй распространенной причиной является то, что одна из сторон просто не приходит на заседание.

Так, журналисты взяли интервью у женщины, которая предпочла назвать себя «Леной». Ее судебные заседания переносились уже четыре раза. Мужчина, которого подозревают в жестоком обращении с ней, не являлся в зад суда по разным причинам. В сентябре суд предпримет пятую попытку провести судебное разбирательство по ее делу.

«Мне от этого спокойнее не становится», — призналась «Лена», настоящее имя которой было скрыто по соображениям безопасности.