Белград, , 21:50 — REGNUM Продав национальную нефтяную компанию НИС российскому «Газпрому», Сербия подарила российской стороне главный капитал, которым она располагала. Такое мнение высказал в эфире телеканала К1 сербский бизнесмен и депутат Боголюб Карич 18 июля.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ничего особого не получили взамен. Мы не получили газ по 100 евро, как Белоруссия, мы за него платим неизвестно сколько», — заявил Карич.

По мнению сербского бизнесмена, «Россия никогда не сможет расплатиться с Сербией».

«Они со своей стороны должны обеспечить вечный контракт по нефти. Кубометр газа по 100 евро или долларов — это для них пустяк», — полагает Карич.

Напомним, что Боголюб Карич в 1987 году учредил первую частную строительную компанию в Москве. В 2016 году Карич получил приз «Лидер новой России» за «вклад в создание новой, современной России». В 2006 году, в ходе расследования деятельности телекоммуникационной компании Mobtl, Сербия выдвинула против Боголюба Карича обвинение в финансовых махинациях, в результате которых государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн евро. Сербские власти выдали международный ордер на его арест. Каричу к этому времени удалось получить убежище в России. Сербская пресса в 2010 году сообщила о том, что российская сторона отказалась выдать Боголюба Карича сербскому правосудию. Эту информацию в Федеральной миграционной службе РФ не подтвердили, но и не опровергли.