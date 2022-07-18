Белград, 18 июля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Продав национальную нефтяную компанию НИС российскому «Газпрому», Сербия подарила российской стороне главный капитал, которым она располагала. Такое мнение высказал в эфире телеканала К1 сербский бизнесмен и депутат Боголюб Карич 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы ничего особого не получили взамен. Мы не получили газ по 100 евро, как Белоруссия, мы за него платим неизвестно сколько», — заявил Карич.

По мнению сербского бизнесмена, «Россия никогда не сможет расплатиться с Сербией».

«Они со своей стороны должны обеспечить вечный контракт по нефти. Кубометр газа по 100 евро или долларов — это для них пустяк», — полагает Карич.

Напомним, что Боголюб Карич в 1987 году учредил первую частную строительную компанию в Москве. В 2016 году Карич получил приз «Лидер новой России» за «вклад в создание новой, современной России». В 2006 году, в ходе расследования деятельности телекоммуникационной компании Mobtl, Сербия выдвинула против Боголюба Карича обвинение в финансовых махинациях, в результате которых государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн евро. Сербские власти выдали международный ордер на его арест. Каричу к этому времени удалось получить убежище в России. Сербская пресса в 2010 году сообщила о том, что российская сторона отказалась выдать Боголюба Карича сербскому правосудию. Эту информацию в Федеральной миграционной службе РФ не подтвердили, но и не опровергли.