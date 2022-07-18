Чебоксары, 18 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Чувашии уровень инфляции превышает среднероссийский показатель. Причиной роста цен стал «ажиотажный спрос населения» на ряд товаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики республики Дмитрий Краснов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По данным министерства экономики, в республике инфляция в июне 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года составила 11,9%, что в 3,3 раза больше темпов роста за аналогичный прошлогодний период (в июне 2021 года к декабрю 2020 года цены выросли на 3,6%).

«Ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров привёл к ускорению инфляции. По данным Росстата, инфляция по итогам июня составила 11,9%, на 0,5% опередив среднероссийский показатель. Основной вклад в инфляцию внесла непродовольственная инфляция, +15%, по России — 12,9%», — сообщил Дмитрий Краснов.

За указанный период цены на продукты питания выросли на 11,9%, услуги подорожали на 7,8%.

Глава минэкономики Чувашии добавил, что «в целом динамика инфляции по республике соответствует среднероссийским показателям».