Министр экономики объяснил резкий рост цен в Чувашии
Чебоксары, 18 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Чувашии уровень инфляции превышает среднероссийский показатель. Причиной роста цен стал «ажиотажный спрос населения» на ряд товаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики республики Дмитрий Краснов.
По данным министерства экономики, в республике инфляция в июне 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года составила 11,9%, что в 3,3 раза больше темпов роста за аналогичный прошлогодний период (в июне 2021 года к декабрю 2020 года цены выросли на 3,6%).
За указанный период цены на продукты питания выросли на 11,9%, услуги подорожали на 7,8%.
Глава минэкономики Чувашии добавил, что «в целом динамика инфляции по республике соответствует среднероссийским показателям».