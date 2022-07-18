Путин отправляется с рабочим визитом в Тегеран
Москва, 18 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля проведёт с рабочим визитом в столице Ирана, где встретится с главами государств-гарантом Астанинского процесса и проведёт двусторонние контакты. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Завтра президент отправляется с рабочим визитом в Тегеран», — заявил Песков.
«Встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса по содействию сирийскому урегулированию. Также двусторонние контакты на полях саммита. Далее возвращение в Москву и работа в Москве», — напомнил он.