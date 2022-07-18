Стокгольм, 18 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Согласно опросу социологической службы Demoskop, проведенному по заказу компании Avanza, 56% респондентов считают, что фондовый рынок в Швеции упадет в ближайшие 12 месяцев. Об этом 18 июля сообщил новостной портал Omni.

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Главная новость заключается в том, что цифра в 56% в июльском опросе на 34 пункта больше, чем в опросе, который проводился в предыдущем квартале.

Пессимизм также проявляется, когда речь идет о сбережениях на ближайшие 12 месяцев. 36% шведов заявляют, что они смогут откладывать меньше. Это на 27% больше, чем в предыдущем квартале.

Рост расходов на топливо, электроэнергию и продукты питания быстро отображается в кошельке домохозяйств. Об этом в своем комментарии к данным опроса написал экономист Avanza Никлас Андерссон.

В опросе, проведенном Demoskop, приняли участие 1 162 человека.