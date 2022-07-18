Ярославль, 18 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ярославле суд отменил постановление мэрии о нормативах на горячую, холодную воду и водоотведение из-за ошибки, допущенной чиновниками в 1996 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

В суд обратилась одна из управляющих компаний города «Суздальская слобода». Коммунальщиков не устроили нормативы для общежитий, утверждённые постановлением мэрии. По мнению УК, жители некоторых типов общежитий потребляют гораздо больше воды, чем утверждает норматив. Это ведёт к повышенным расходам самой управляющей компании.

Впрочем, на отмене документа управленцы настаивали по формальным основаниям. Истец указал, что мэрия не имела право принимать такое постановление, так как на момент его выхода полномочия находились у муниципалитета Ярославля. Ещё в 1996 году муниципалитет принял решение «О передаче мэру города полномочий по регулированию цен и тарифов». Однако, как выяснилось в ходе судебного заседания, официально это решение не было опубликовано.

«Таким образом, поскольку Решение муниципалитета г. Ярославля от 24.01.1996 № 75 «О передаче мэру города полномочий по регулированию цен и тарифов» вопреки положениям ст. 85 Устава г. Ярославля официально не опубликовано, данный нормативный правовой акт в законную силу не вступил, а соответственно не мог применяться при издании оспариваемого Постановления мэра г. Ярославля от 19.08.2002 № 2609 «О нормативах и тарифах на коммунальные услуги в г. Ярославле». Следовательно, Постановление мэра г. Ярославля от 19.08.2002 № 2609 «О нормативах и тарифах на коммунальные услуги в г. Ярославле» издано по вопросу, относящемся к компетенции муниципалитета г. Ярославля, неуполномоченным лицом», — говорится в решении суда.

Почему именно в 1996 году забыли опубликовать решение муниципалитета, в судебном решении не сказано.

В итоге суд признал недействующим постановление мэрии 20-летней давности со всеми его последующими редакциями. Мэрия обязана выплатить истцу компенсацию госпошлины в размере 6 тысяч рублей. Городские власти решение не обжаловали, оно вступило в законную силу 15 июля. Судя по всему, мэрии придётся принимать новый документ, регулирующий нормативы потребления воды.