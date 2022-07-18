Москва, , 13:11 — REGNUM Нефть отскочила от многомесячных минимумов, отмеченных под отметкой $95 за баррель, но по итогам недели осталась в минусе, потеряв более 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Сегодня, 18 июля, покупатели активизировались, отправив нефть марки Brent за пределы уровня $104 в начале европейской сессии, после чего слегка откатилась. Подъем нефтяных цен обусловлен общим улучшением отношения инвесторов к риску.

Данные по розничным продажам, потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям в США вышли в целом благоприятными, ослабив опасения рецессии и одновременно снизив шансы на 1%-ное повышение ставки ФРС США.

Оживление спроса на риск подогрело спрос, в том числе на нефтяные фьючерсы, которые дорожают наряду с акциями, тогда как защитный доллар отступает, не пользуясь спросом.

Из отраслевых событий следует отметить завершение турне Джо Байдена по Ближнему Востоку, которое не привело к заключению сделки с саудитами по наращиванию добычи. Этот фактор тоже подыгрывает нефтяным быкам на данном этапе.

Однако в целом понижательные риски сохраняются, и любой негатив может вернуть Brent на траекторию падения. К примеру, это может быть Китай, где эпидемиологическая обстановка не демонстрирует улучшений.

Технически путь к максимумам прошлой недели в районе $107,70 открыт, но их достижение под большим вопросом — попытки более смелого восстановления рискуют привлечь желающих зафиксировать прибыль на фоне сохраняющихся опасений относительно мирового потребления энергоносителей», — пояснил эксперт.

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