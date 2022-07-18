Москва, , 13:27 — REGNUM Приложение «Добро. Взаимно», которое запустили 12 июня в поддержку волонтёрской деятельности и целей национального проекта «Образование» на базе мини-приложений ВКонтакте, становится все популярнее. За первый месяц в нем зарегистрировались более 14,5 тысяч человек. Они разместили в сервисе около 860 разнообразных просьб: от образовательных уроков до доставки продуктов или уборки дома.

Добро. Взаимно — приложение на базе VK Mini Apps, которое позволяет бесплатно обмениваться возможностями Цитата со страницы мывместе. рф/vzaimno

Все эти возможности доступны пользователям совершенно бесплатно. Среди пользователей приложения — люди разных возрастов, профессий и интересов. Все они активно размещают задания и проявляют готовность помочь. Однако больше всего «Добро. Взаимно» популярен у молодежи и людей до 34 лет.

«Почти 73% пользователей — люди в возрасте от 18 до 44 лет. Небольшой перевес в категории 25−34 лет: таких среди всей аудитории почти треть. Большинство пользовательниц сервиса — женщины, но у них в «Добро. Взаимно» не такой большой перевес, как обычно бывает в сервисах для благотворительности и волонтерства — 58,6%», — поделился заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров, директор по продукту платформы ДОБРО. РФ Матвей Масальцев.

Самые частые просьбы, с которыми пользователи обращаются в приложение — проведение обучающих занятий, уроков, консультаций и мастер-классов. С подобной целью в «Добро. Взаимно» зарегистрировалась Евгения из Москвы: она мечтает выступать на сцене, поэтому попросила провести для нее урок вокала. В особенности, девушке хотелось бы освоить пение фальцетом.

«Недавно я узнала про новый сервис «Добро. Взаимно» и решила попробовать. Сперва, конечно, сомневалась: все-таки, площадка новая и широкопрофильная, незаточенная конкретно под музыкантов. К тому же, я не была уверена, что от бесплатных занятий может быть польза», — поделилась Евгения.

Тем не менее, девушка решилась — и не пожалела. Урок прошел удачно: c репетитором Марией Евгения пообщалась в неформальной обстановке. К тому же, четкого временного лимита не было, поэтому пользовательницам приложения удалось обсудить все нюансы. У девушки даже получилось спеть фальцетом несколько нот.

«С Марией мы классно сошлись на общих интересах — теперь у меня новая подруга! Я, в свою очередь, помогла ей разобрать балкон. После мы пили чай и говорили о музыке», — заключила Евгения.

Мария, в свою очередь, была рада освободить место в квартире: по ее словам, ревизия придала ей чувство обновления. «Я давно хотела разобрать балкон, но никак не находила времени и сил, чтобы приступить. Теперь у меня много места для новых увлечений и новых открытий. Кроме того, когда я регистрировалась в приложении, даже не думала, что найду здесь такую приятную собеседницу!», — прокомментировала Мария.

Девушки планируют провести еще три занятия по вокалу. В сумме Евгении удалось сэкономить 6000 рублей.

В 2022 году к приложению смогут присоединиться не только физические лица, но и представители бизнеса и НКО. В корпоративных аккаунтах компании смогут предоставлять бесплатные возможности или оплачивать часы своих специалистов.

Например, организация готова выделить 20 часов в неделю на мелкий ремонт электроники. Механика будет такова: пользователи запросят услугу, а компания направит своего специалиста и оплатит его рабочее время.

«В России 7 лет подряд устойчиво растёт участие россиян в благотворительности и волонтерстве. Однако многие хотят помогать и делать добрые дела, но не готовы жертвовать деньги или тратить много времени. Мы увидели, что в пандемию миллионы россиян обменивались друг с другом услугами в онлайне, делились вещами, продуктами.

Наш сервис «Добро. Взаимно» выводит благотворительность на новый уровень — теперь можно помогать, делясь любым ресурсом или возможностью с теми, кому она нужна. Помогая другим, можно помочь и себе, рассказав о своих потребностях. Искусственный интеллект будет соединять людей со схожими возможностями и потребностями, формируя культуру взаимопомощи в стране», — отмечает председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артем Метелев.

Представители НКО также смогут публиковать свои услуги для сообщества — например, психологические консультации или образовательные продукты. Кроме того, НКО смогут принимать помощь от участников сервиса для своих благополучателей. Все подробности о сервисе доступны на сайте проекта: мывместе. рф/vzaimno. Перейти в приложение: https://vk.com/app8151897.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение идей и ценностей добровольчества — одна из целей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».