Москва, 18 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Приложение «Добро. Взаимно», которое запустили 12 июня в поддержку волонтёрской деятельности и целей национального проекта «Образование» на базе мини-приложений ВКонтакте, становится все популярнее. За первый месяц в нем зарегистрировались более 14,5 тысячи человек. Они разместили в сервисе около 860 разнообразных просьб: от образовательных уроков до доставки продуктов или уборки дома.

Цитата со страницы мывместе. рф/vzaimno Добро. Взаимно — приложение на базе VK Mini Apps, которое позволяет бесплатно обмениваться возможностями

Все эти возможности доступны пользователям совершенно бесплатно. Среди пользователей приложения — люди разных возрастов, профессий и интересов. Все они активно размещают задания и проявляют готовность помочь. Однако больше всего «Добро. Взаимно» популярен у молодежи и людей до 34 лет.

«Почти 73% пользователей — люди в возрасте от 18 до 44 лет. Небольшой перевес в категории 25−34 лет: таких среди всей аудитории почти треть. Большинство пользовательниц сервиса — женщины, но у них в «Добро. Взаимно» не такой большой перевес, как обычно бывает в сервисах для благотворительности и волонтерства — 58,6%», — поделился заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров, директор по продукту платформы ДОБРО. РФ Матвей Масальцев.

Самые частые просьбы, с которыми пользователи обращаются в приложение, — проведение обучающих занятий, уроков, консультаций и мастер-классов. С подобной целью в «Добро. Взаимно» зарегистрировалась Евгения из Москвы: она мечтает выступать на сцене, поэтому попросила провести для нее урок вокала. В особенности девушке хотелось бы освоить пение фальцетом.

«Недавно я узнала про новый сервис «Добро. Взаимно» и решила попробовать. Сперва, конечно, сомневалась: все-таки площадка новая и широкопрофильная, незаточенная конкретно под музыкантов. К тому же я не была уверена, что от бесплатных занятий может быть польза», — поделилась Евгения.

Тем не менее девушка решилась — и не пожалела. Урок прошел удачно: c репетитором Марией Евгения пообщалась в неформальной обстановке. К тому же четкого временного лимита не было, поэтому пользовательницам приложения удалось обсудить все нюансы. У девушки даже получилось спеть фальцетом несколько нот.

«С Марией мы классно сошлись на общих интересах — теперь у меня новая подруга! Я, в свою очередь, помогла ей разобрать балкон. После мы пили чай и говорили о музыке», — заключила Евгения.

Мария, в свою очередь, была рада освободить место в квартире: по ее словам, ревизия придала ей чувство обновления. «Я давно хотела разобрать балкон, но никак не находила времени и сил, чтобы приступить. Теперь у меня много места для новых увлечений и новых открытий. Кроме того, когда я регистрировалась в приложении, даже не думала, что найду здесь такую приятную собеседницу!» — прокомментировала Мария.

Девушки планируют провести еще три занятия по вокалу. В сумме Евгении удалось сэкономить 6000 рублей.

В 2022 году к приложению смогут присоединиться не только физические лица, но и представители бизнеса и НКО. В корпоративных аккаунтах компании смогут предоставлять бесплатные возможности или оплачивать часы своих специалистов.

Например, организация готова выделить 20 часов в неделю на мелкий ремонт электроники. Механика будет такова: пользователи запросят услугу, а компания направит своего специалиста и оплатит его рабочее время.

«В России 7 лет подряд устойчиво растёт участие россиян в благотворительности и волонтерстве. Однако многие хотят помогать и делать добрые дела, но не готовы жертвовать деньги или тратить много времени. Мы увидели, что в пандемию миллионы россиян обменивались друг с другом услугами в онлайне, делились вещами, продуктами.

Наш сервис «Добро. Взаимно» выводит благотворительность на новый уровень — теперь можно помогать, делясь любым ресурсом или возможностью с теми, кому она нужна. Помогая другим, можно помочь и себе, рассказав о своих потребностях. Искусственный интеллект будет соединять людей со схожими возможностями и потребностями, формируя культуру взаимопомощи в стране», — отмечает председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артем Метелев.

Представители НКО также смогут публиковать свои услуги для сообщества, например, психологические консультации или образовательные продукты. Кроме того, НКО смогут принимать помощь от участников сервиса для своих благополучателей. Все подробности о сервисе доступны на сайте проекта: мывместе. рф/vzaimno. Перейти в приложение: https://vk.com/app8151897.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение идей и ценностей добровольчества — одна из целей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».