Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Оказалось, что банковская группа Nordea «чувствует себя намного лучше», чем ожидалось, несмотря на обвал фондового рынка во втором квартале 2022 года. Об этом 18 июля сообщил телеканал SVT.

Офис Nordea Bank в Хельсинки Arto Alanenpää

Услуги по перераспределению средств из активов с более высокими процентными ставками увеличивает так называемый чистый процентный доход, т. е. то, что банк зарабатывает на разнице между депозитными и кредитными ставками.

«Операционная прибыль увеличилась на 2% до 1, 361 трлн евро и превысила рекордный уровень второго квартала 2021 года», — заявил в комментарии SVT главный исполнительный директор Nordea Франк Ванг-Йенсен.

Результат, действительно, оказался лучше, чем ожидалось. Аналитики, по данным агентства Bloomberg, в среднем рассчитывали на операционную прибыль в размере 1 272 трлн евро.

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