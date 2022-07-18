Москва, 18 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. С начала спецоперации на Украине Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили в общей сложности 257 военных самолётов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, а также 3157 орудий украинских боевиков. Об этом 18 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ уничтожили свыше десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и восемь единиц бронетанковой техники киевских боевиков при разгрузке их в районе станции Удачное в ДНР.