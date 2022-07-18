Гатчина, Ленинградская область, 18 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Военный вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили 18 июля ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Вертолет Ми-8

Инцидент произошел около 12:40 мск в понедельник, 18 июля, недалеко от коттеджного поселка «Горки Лэнд». При выполнении учебно-тренировочного полета вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку в поле.

«Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что в момент жесткой посадки на борту вертолета находилось три человека.