Стокгольм, 18 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Количество случаев телефонного мошенничества резко возросло в Швеции в 2022 году. Только за июнь их число утроилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 18 июля сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Согласно новой статистике Полиции Швеции, число случаев телефонного мошенничества в стране удвоилось по сравнению с первым полугодием 2021 года. Только за июнь количество зарегистрированных преступлений такого рода в три раза больше, чем годом ранее. В июне 2021 года было зарегистрировано 580 случаев телефонного мошенничества, что можно сравнить с 1801 заявлением в июне текущего года.

Полученная незаконным путем прибыль от преступлений донного рода в июне 2022 года оценивалась в чуть более 5,35 миллионов долларов. Год назад мошенники получили всего 1,87 миллионов долларов США.

В Полиции Швеции обеспокоены «спиралью преступности», так как полученные злоумышленниками средства идут на финансирование «новых злодеяний».