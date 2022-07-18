Казань, 18 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 39 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 40 человек. В ковид-стационары госпитализировали 17 пациентов, сообщает 18 июля общероссийский оперативный штаб.

В больнице

Всего в регионе зарегистрировано 153 288 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 687 пациентов, скончались 1996 человек. За сутки количество вылечившихся и умерших от COVID-19 не изменилось.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии сняты ограничения на количество присутствующих на развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. К обычному режиму работы вернулись органы ЗАГСа.

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