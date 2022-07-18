Москва, 18 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Москву 18 июля придут кратковременный дождь и гроза, а также ветер. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

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«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства призвала москвичей быть внимательными на дорогах.