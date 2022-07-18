Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Рекордно низкая за последние 20 лет стоимость шведской кроны в сочетании с ускоряющейся инфляцией создает трудности для шведских компаний, работающих на международном рынке и активно торгующих в долларах США. Об этом 17 июля в эфире телеканала SVT заявил Свен Кристенссон, генеральный директор Nederman, которая сильно зависит от импорта.

Шведская крона

«Прежде всего, речь идет о том, что некоторые виды сырья и некоторые исходные материалы постоянно меняются. Но существует множество компонентов, которые продаются только в долларах, поэтому цена на них становится выше», — объяснил Кристенссон.

Никогда с 2001—2002 годов шведская крона не была так недооценена по отношению к доллару США, как сейчас. Тогда доллар стоил от 10 до 11 крон. Сейчас крона в отдельные моменты может стоит еще дешевле.

По словам Роберта Бергквиста, старшего экономиста банка SEB, ослаблению кроны поспособствовал Риксбанк, который долгое время устанавливал очень низкую процентную ставку в Швеции.

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