Кострома, , 13:14 — REGNUM Костромским военным, принимающим участие в специальной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР пообещали предоставить скидки на покупку жилья. Об этом сообщает администрация региона.

День открытых дверей в 331 полку ВДВ в Костроме, 2021 год

Снизить цены на недвижимость готовы 7 местных застройщиков. Конкретной информации о размерах скидок, условиях и механизмах покупки, а также типах жилья, на которые будет распространяться льгота, пока нет.

Напомним, ранее депутаты Костромской областной думы поддержали закон, дающий право детям военнослужащих получать бесплатные путёвки в государственные загородные лагеря и санатории. Мера поддержки действует в рамках оздоровительной кампании 2022 года. Не исключено, что в дальнейшем её продлят.

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