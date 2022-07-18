Кострома, 18 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Костромским военным, принимающим участие в специальной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, пообещали предоставить скидки на покупку жилья. Об этом сообщает администрация региона.

День открытых дверей в 331-м полку ВДВ в Костроме, 2021 год

Снизить цены на недвижимость в пределах 5% готовы семь местных застройщиков. Отдельный закон, закрепляющий за военными такое право, приниматься не будет. Договорённости между семьями военнослужащих и компаниями будут достигаться в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее депутаты Костромской областной думы поддержали закон, дающий право детям военнослужащих получать бесплатные путёвки в государственные загородные лагеря и санатории. Мера поддержки действует в рамках оздоровительной кампании 2022 года. Не исключено, что в дальнейшем её действие продлят.