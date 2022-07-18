Шексна, , 13:01 — REGNUM В Шекснинском районе Вологодской области на болоте обнаружили останки человека, сообщает районная газета «Звезда».

Болото (сс) Vasiliy Tatarinov

По данным издания, останки обнаружили местные жители, собиравшие на болоте морошку. Они же сообщили в полицию. В истлевшей одежде сохранились документы на имя гражданина Д., 1940 года рождения, зарегистрированного в Москве.

«Человек с таким именем, действительно, числится пропавшим с 2019 года. Мужчина любил путешествовать, любил леса, озера. Когда он пропал, было предположение, что он мог находиться на территории Вологодской области, где раньше проходил воинскую службу. Но Шекснинский район не попадал в зону поисков. Родные люди все это время надеялись, что их близкий человек жив и не прекращали поиски долгие три года», — пишет газета.

В ближайшее время останки будут переданы родственникам, для погребения.

Как сообщало ИА REGNUM, в подвале одного из общежитий Архангельска нашли останки человека, возбуждено уголовное дело.