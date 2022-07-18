Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Количество граждан Швеции, нуждающихся в тех или иных социальных выплатах, которые будут поступать в течение более чем 12 месяцев, увеличилось в трех из четырех муниципалитетов с момента последних выборов. Об этом 18 июля написала газета Dagens samhälle.

1000 шведских крон (сс) Sveriges Riksbank

В свою очередь Тапио Салонен, профессор Университета Мальмё, изучил разрывы в социальном благополучии граждан Швеции, и заявил в разговоре с изданием, что ничуть не удивлен.

«Лица, получающие долгосрочные выплаты, не являются сильной группой общества. Именно эти люди больше всего страдают сейчас, когда инфляция увеличивается, а цены растут», — сказал профессор.

По словам Салонена, именно безработица и плохое здоровье — часто одно сочетается с другим — определяют, сколько людей вынуждены существовать при помощи получения от властей различных социальных выплат.