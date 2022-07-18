Москва, 18 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Собственный эталонный сорт нефти на фоне санкций способствует стабильности в энергетическом секторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 18 июля первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По его словам, о создании национального эталонного сорта нефти задумывались с 2015 года. Тогда об этом говорили как государственные органы, так и коммерческий сектор, пояснил депутат.

«Национальный эталонный сорт нефти, в сущности, это сорт нефти, на который ориентируются участники рынка при заключении сделок купли-продажи. Россия уже использует рубль в качестве расчётной валюты за экспортные поставки газа с рядом стран, в свою очередь, собственный эталонный сорт нефти позволит расширить границы использования рубля в экспортных поставках нефти», — сказал Петрунин.

Парламентарий отметил, что на данный момент на международном рынке используются три эталона нефти, однако котируются они только в национальной валюте США.

«Россия — энергетическая сверхдержава. Она является страной с самыми большими разведанными запасами энергетических ресурсов и крупнейшим их экспортером. Россия как никто другой имеет право и должна участвовать в формировании рыночных котировок», — добавил он.

Петрунин считает, что в условиях внешнеполитического и санкционного давления, собственный эталонный сорт нефти способствует стабильности в энергетическом секторе.

«Создание собственного эталонного сорта — процесс отнюдь не быстрый, однако обстановка внешнеполитического и санкционного давления на нашу страну является явным катализатором всех процессов», — заключил первый зампредседателя комитета Госдумы.

По информации агентства Bloomberg, эталонный отечественный сорт нефти планирует сформировать правительство России на базе марки Urals, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.