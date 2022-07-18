Ижевск, 18 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 699 025 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 559 296 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошел 172 121 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 676 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 802 случая заражения коронавирусом, из них 25 — за минувшие сутки.