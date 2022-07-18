Более 172 тыс. жителей Удмуртии повторно вакцинировались от COVID-19
Ижевск, 18 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 699 025 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
Второй компонент препарата получили 559 296 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Ревакцинацию прошел 172 121 житель республики.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 676 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 802 случая заражения коронавирусом, из них 25 — за минувшие сутки.