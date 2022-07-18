Москва, 18 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили свыше десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и восемь единиц бронетанковой техники киевских боевиков при разгрузке их в районе станции Удачное в ДНР. Об этом 18 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10-ти украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР ударом реактивной артиллерии по полевому аэродрому украинских нацистов было уничтожено два вертолёта Ми-8 ВСУ и ещё два вертолёта получили значительные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ уничтожили ударом высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в Черкасской области до 60 украинских нацистов, а также две РСЗО и четыре артиллерийских орудия ВСУ