Ижевск, 18 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 18 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 676 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

За время пандемии в республике подтвердили 167 802 случая заражения коронавирусом, из них 25 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и шесть человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы три человека, накануне в больницу попали также три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 798 человек, 43 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении восемь жителей республики.