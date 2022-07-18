Москва, 18 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По его словам, беспилотники были поражены в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские истребители и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре военных самолета вооружённых украинских формирований.