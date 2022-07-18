Стокгольм, 18 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. По словам Ирен Веннему, генерального директора Института посредничества, забастовка пилотов авиакомпании SAS станет одной из самых продолжительных за последние 20 лет в Швеции. Об этом она рассказала в эфире телеканала SVT 18 июля.

Стол переговоров

«То, что у нас забастовка продолжается так долго, и что усилия по посредничеству так затянулись, очень необычно для Швеции», — отметила Веннему.

Журналисты объясняют, что Институт посредничества является государственным органом в Швеции, ответственным за назначение посредников в трудовых спорах. Например, в споре между SAS и профсоюзами пилотов также был назначен посредник от Швеции. Еще два посредника прибыли в Стокгольм из Дании и Норвегии.

Веннему отметила, что в обычных случаях назначенный посредник больше времени проводит, консультируясь со своей собственной стороной. Однако в нынешнем споре позиции сторон были максимально отдалены друг от друга, что привело к тому, что посредники в большей степени сосредоточились на усилиях по примирению.