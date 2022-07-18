Асиновский район, Томская область, , 12:59 — REGNUM В Асиновском районе Томской области зарегистрирована массовая гибель пчёл. По предварительным данным, пострадали около десяти хозяйств, сообщает портал «VTomske».

Пчелы

По словам начальника отдела государственного земельного надзора Россельхознадзора Виктора Матросова, гибель насекомых зафиксирована буквально на следующий день после обработки полей пестицидом.

«В администрации Асиновского района создали комиссию, отобрали пробы из помора пчел и пробы почвы с полей. Потом эти пробы передадут в лабораторию на исследование», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии рядом с посевами рапса и люцерны произошла массовая гибель пчёл.

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