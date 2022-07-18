Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В Чувашии четвёртые сутки подряд снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов от ковида нет. Соответствующие данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 18 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 81 766 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 и 17 июля заболели соответственно 48 и 39 человек. Отметим, что очередной спад заболеваемости ковидом идёт четвёртые сутки подряд.

Количество выздоровевших достигло 76 630, из них 17 июля выписаны 45 пациентов. В целом доля вылечившихся составляет 93,72%.

17 июля госпитализированы в ковидные стационары десять больных, новых летальных исходов нет с 8 июля. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4653 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев призывал жителей носить маски в торговых центрах и общественных местах.