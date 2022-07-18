Пенза, 18 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 188 530 случаев заражения коронавирусом, в том числе 35 — за минувший день. Об этом 18 июля сообщает общероссийский оперативный штаб.

В больнице

Всего выздоровели 182 085 человек, из них за сутки выписали 30 пациентов.

В ковид-стационары области 17 июля госпитализировали 12 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5973 человека, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области отменили усиленный режим дезинфекции.

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