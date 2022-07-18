Воронеж, , 12:57 — REGNUM Сильные дожди накрыли Воронеж утром 18 июля, часть улиц города оказалась под водой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Дождь с кратковременными перерывами идёт в городе с утра 18 июля. В соцсетях жители публикуют фотографии затопленных улиц в разных районах, в том числе в центральной части Воронежа. О сильных ливнях и даже граде сообщают и жители ближайших пригородов.

Ранее ГУ МЧС по Воронежской области предупредило, что сильные дожди и грозы при сильном ветре в Воронеже ожидаются до 18:00 18 июля.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, вся рабочая неделя, до 22 июля, будет прохладной, от +20 до +24, возможны дожди. Июльская жара вернётся в регион к выходным, 23–24 июля.