Стокгольм, 18 июля 2022, 13:02 — REGNUM Неисправность, которая резко увеличила время ответа на номер экстренной службы в ночное время в Швеции, была устранена. 18 июля в половине седьмого утра по местному времени номер 112 во всей Швеции заработал в штатном режиме. Об этом сообщил телеканал SVT.
Инцидент будет расследован дополнительно.
«Для анализа причин и дальнейших действий», — говорится в пресс-релизе экстренной службы SOS Alarm, отвечающей за работу номера.
Этой ночью в SOS Alarm изо всех сил пытались справиться с более длительным временем ожидания.
«Неисправности как это нечасто происходят в таком масштабе. Речь по-прежнему идет о серьезном сбое в работе, который влияет на номер службы экстренной помощи и время реагирования», — сказал в интервью SVT пресс-секретарь службы SOS Alarm Стаффан Экенгрен.
Отмечается, что в работе горячей линии 112 неполадки были настолько серьезными, что в SOS Alarm попросили граждан связываться с ними по другому номеру телефона.