Стокгольм, , 13:02 — REGNUM Неисправность, которая резко увеличила время ответа на номер экстренной службы в ночное время в Швеции, была устранена. 18 июля в половине седьмого утра по местному времени номер 112 во всей Швеции заработал в штатном режиме. Об этом сообщил телеканал SVT.

Система 112 Скриншот страницы freeadvice.ru

Инцидент будет расследован дополнительно.

«Для анализа причин и дальнейших действий», — говорится в пресс-релизе экстренной службы SOS Alarm, отвечающей за работу номера.

Этой ночью в SOS Alarm изо всех сил пытались справиться с более длительным временем ожидания.

«Неисправности как это нечасто происходят в таком масштабе. Речь по-прежнему идет о серьезном сбое в работе, который влияет на номер службы экстренной помощи и время реагирования», — сказал в интервью SVT пресс-секретарь службы SOS Alarm Стаффан Экенгрен.

Отмечается, что в работе горячей линии 112 неполадки были настолько серьезными, что в SOS Alarm попросили граждан связываться с ними по другому номеру телефона.