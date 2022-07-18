Лондон, 18 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Власти Великобритании предупредили о рекордно высокой температуре и впервые в истории страны объявили о красном уровне опасности из-за экстремальной жары, которая уже нарушает работу транспорта, школ и больниц, передает 18 июля Associated Press.

74.mchs.gov.ru Жара

Предупреждение о красном уровне опасности будет действовать 18 и 19 июля, когда температура впервые может достичь 40 градусов C, создавая риск серьезных заболеваний и смерти даже для здоровых людей, по данным метеорологической службы Великобритании. Самая высокая температура, зарегистрированная в стране, — 38,7 градусов С. Этот рекорд был установлен в 2019 году.

Сильная жара отмечается на большей части Европы, где экстремально высокая температура и отсутствие дождей привели к многочисленным лесным пожарам во Франции, Испании и других странах.

В понедельник на юго-востоке Англии ожидается рекордный температурный максимум, а во вторник — дальнейшее повышение температуры по мере продвижения теплых воздушных масс на север.

«Именно завтра мы предполагаем более высокую вероятность 40 градусов и температуры выше этой отметки, — сказала директор Метеорологической службы Пенелопа Эндерсби. — Не исключается повышение до 41. У нас в модели есть даже несколько повышений до 43, но мы надеемся, что этого не случится».