Москва, , 12:55 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил России уничтожили 14 украинских артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30. Об этом сегодня, 18 июля, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

Также по данным Минобороны РФ, российские военные поразили две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», три взвода РСЗО «Град» ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов в ДНР.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, самоходная огневая установка «Бук-М1», три склада с ракетно-артиллерийским вооружением, склад горючего и военная техника ВСУ в 286-ти районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ВКС России уничтожили в городе Чугуев Харьковской области до 200 военнослужащих ВСУ, а также более десяти единиц бронетанковой техники.

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