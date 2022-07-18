Москва, 18 июля 2022, 12:55 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил России уничтожили 14 украинских артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30. Об этом сегодня, 18 июля, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Солдаты ВС РФ
Солдаты ВС РФ
Mil.ru

Также по данным Минобороны РФ, российские военные поразили две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», три взвода РСЗО «Град» ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов в ДНР.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, самоходная огневая установка «Бук-М1», три склада с ракетно-артиллерийским вооружением, склад горючего и военная техника ВСУ в 286-ти районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ВКС России уничтожили в городе Чугуев Харьковской области до 200 военнослужащих ВСУ, а также более десяти единиц бронетанковой техники.

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