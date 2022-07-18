Калуга, , 14:34 — REGNUM С полей Калужской области в 2022 году предстоит убрать 102 тыс. га зерновых культур, в том числе порядка 46 тыс. га озимых зерновых культур и 56 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщает 18 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство сельского хозяйства Калужской области.

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В области имеется 258 зерноуборочных комбайнов, половина из которых — это современные энергонасыщенные комбайны 5-6 класса отечественного и импортного производства. Готовность техники — 92%. Для уборки рапса подготовлено 30 рапсовых столов. 21 комбайн оснащен оборудованием для уборки кукурузы на зерно. Готовы к работе 36 картофелеуборочных комбайнов. Для проведения сушки убранного зерна в хозяйствах области есть 89 зерносушилок, в том числе 27 мобильных и 62 стационарных.

К уборочным работам в регионе планируется приступить в третьей декаде июля. Прогнозный валовой сбор зерна составит порядка 350 тыс. тонн, 30 тыс. тонн рапса, 40 тыс. тонн картофеля и 12 тыс. тонн овощей.

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