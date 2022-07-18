Копенгаген, , 13:21 — REGNUM Прямо сейчас в уязвимых районах Дании, которые политики называют параллельными обществами или гетто, происходят радикальные изменения по перепланировке улиц и домов. Цель — создать «смешанные районы» к 2030 году. Об этом 18 июля сообщил телеканал SVT.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, например, в Орхусе, втором по величине городе Дании, будет снесено почти 1 000 домов. На многоквартирных домах висят протестные флаги с надписями «Нет сносу» и «Не переедем» — некоторые жильцы уже подали в суд.

В 2018 году подавляющим большинством голосов фолькетинг принял решение перестроить 15 особо уязвимых районов или, проще говоря гетто. Доля государственного жилья к 2030 году составит всего 40% от общего жилого фонда района.

«Соглашение требует кардинальных изменений в этих районах, которые считаются гетто», — отметил Клаус Бех-Даниельсен, профессор архитектуры и планирования из Ольборгского университета.