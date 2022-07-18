Красногорск, 18 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 18 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 27 случаев меньше аналогичного показателя 17 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 402 человек, а днём ранее — у 397 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 548 новых случаев заражения коронавирусом.