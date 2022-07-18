Стокгольм, , 13:03 — REGNUM 18 июля в Стокгольме после небольшого перерыва возобновятся переговоры между представителями авиакомпании SAS и скандинавскими профсоюзами пилотов из Дании, Швеции и Норвегии. Об этом сообщила новостная служба TT.

Самолеты авиакомпаниии SAS ERIC SALARD

После долгих часов переговоров Мартин Линдгрен, председатель отделения SAS в Шведской ассоциации пилотов, надеется, что сегодняшний раунд переговоров станет последним.

«Мы на месте и сегодня продолжим переговоры. Надеемся прийти к решению в течение дня», — сказал он в интервью ТТ.

Линдгрен также отметил, что переговоры существенно продвинулись в течение прошедших выходных. Напомним, что в настоящее время порядка 900 пилотов SAS по-прежнему не выходят на работу.