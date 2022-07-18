Сеул, 18 июля 2022, 12:54 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 11 по 15 июля среди 2519 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 33,4%, что на 3,6% меньше, чем неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,3% респондентов. Показатель вырос на 6,3%.
Известно, что в других опроса, проведенных Rnsearch и Институтом общественного мнения Южной Кореи, уровень неодобрения также превысил 60%.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 39,1%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро», до 44,2%.