Сеул, 18 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 11 по 15 июля среди 2519 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 33,4%, что на 3,6% меньше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,3% респондентов. Показатель вырос на 6,3%.

Известно, что в других опроса, проведенных Rnsearch и Институтом общественного мнения Южной Кореи, уровень неодобрения также превысил 60%.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 39,1%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро», до 44,2%.