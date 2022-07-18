Москва, 18 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования в Черкасской области до 60 украинских нацистов, а также две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия ВСУ. Об этом 18 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также на железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой российскими военными было уничтожено свыше десяти установок реактивных систем залпового огня «Град» и восемь единиц бронетанковой техники украинских боевиков.

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