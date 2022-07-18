Москва, , 12:49 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) России поразили в Константиновке (ДНР) пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Об этом 18 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка ДНР поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского «иностранного легиона», — сказал он.

По его словам, в результате взрывов было уничтожено 12 специальных автомобилей, семь единиц бронетехники, а также до 250 иностранных боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что пусковая установка и заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вооружённых киевских формирований была уничтожена ВС РФ в районе Красноармейска.