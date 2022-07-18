Москва, 18 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве незначительно выросла. Об этом свидетельствует опубликованная 18 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 926 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на восемь случаев больше аналогичного показателя 17 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 918 человек, а днём ранее — у 975 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 548 новых случаев заражения коронавирусом.