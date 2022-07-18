Ульяновск, , 12:46 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд нет новых госпитализаций в ковидные стационары, и девятые сутки подряд никто не умирает от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сведениям на 18 июля, с начала пандемии в Ульяновской области заражение коронавирусом официально выявлено у 203 991 жителя региона, в том числе 16 и 17 июля заболели соответственно 23 и 22 человека.

Выздоровел 198 941 пациент, доля вылечившихся составляет 97,52%. Последние шесть суток, с 12 по 17 июля, выписывают от трёх до восьми пациентов.

Вторые сутки подряд в Ульяновской области никого не госпитализируют в ковидные стационары. Также нет новых жертв пандемии, начиная с 9 июля. Напомним, что всего в регионе умерли 4723 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 12% (в РФ — 14,3%).

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