В Ульяновской области вылечились от ковида более 97,5% пациентов
Ульяновск, 18 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд нет новых госпитализаций в ковидные стационары, и девятые сутки подряд никто не умирает от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По сведениям на 18 июля, с начала пандемии в Ульяновской области заражение коронавирусом официально выявлено у 203 991 жителя региона, в том числе 16 и 17 июля заболели соответственно 23 и 22 человека.
Выздоровел 198 941 пациент, доля вылечившихся составляет 97,52%. Последние шесть суток, с 12 по 17 июля, выписывают от трёх до восьми пациентов.
Вторые сутки подряд в Ульяновской области никого не госпитализируют в ковидные стационары. Также нет новых жертв пандемии, начиная с 9 июля. Напомним, что всего в регионе умерли 4723 ковид-больных.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 12% (в РФ — 14,3%).