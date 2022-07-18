Сеул, , 12:45 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа молодых людей, совершивших правонарушения, связанные с наркотиками. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные полицейского управления Сеула.

Нет наркотикам Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в 2019 году правонарушения, связанные с наркотическими средствами, совершили 1566 человек в возрасте до 39 лет, в 2020 году показатель увеличился до 1769 человек, а в 2021 году — до 1839 человек.

«Большинство осужденных за преступления, связанные с наркотиками, пришлось на лица, которые были замешаны в подобных преступлениях второй или третий раз, однако в настоящее время на скамью подсудимых попадают и те, кто совершил преступление впервые», — сообщили в управлении.

Сообщается, что в 2021 году 1962 человека совершили преступление, связанное с наркотиками, впервые, что составляет 75,8% от общего числа наркопреступников. В 2020 году показатель составил 1960 человек (74,6% от общего числа), а в 2019 году — 1751 человек (74% от общего числа).