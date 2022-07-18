Саратов, 18 июля 2022, 12:43 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 18 июля зарегистрировано 255 912 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 60 человек, накануне выявили 55 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Больница
Больница

Выздоровел с начала пандемии 249 251 пациент, за сутки — 31 человек.

В ковид-центры 17 июля доставили девять пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 125 человек, на амбулаторном — 545.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 6 тыс. человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области больных с коронавирусом доставляют только в новый инфекционный центр.

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