Саратов, 18 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 18 июля зарегистрировано 255 912 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 60 человек, накануне выявили 55 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Больница

Выздоровел с начала пандемии 249 251 пациент, за сутки — 31 человек.

В ковид-центры 17 июля доставили девять пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 125 человек, на амбулаторном — 545.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 6 тыс. человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области больных с коронавирусом доставляют только в новый инфекционный центр.

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