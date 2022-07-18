Красноярск, , 12:42 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде — грозах и сильном ветре.

Поваленные ветром деревья в Мордовии vk.com/club182 606 251

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с.

«Гражданам необходимо помнить о собственной безопасности» в связи с непогодой, говорится в сообщении мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Таймыра Красноярского края днём 19 июля местами ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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