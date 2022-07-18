Москва, 18 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В ходе своего визита в Тегеран президент России Владимир Путин проведёт встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом 18 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У нашего президента запланировано две встречи, точнее, даже три встречи — это переговоры с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси, с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом, и также президент нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи», — сказал представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в Москве рассчитывают на то, что этот диалог окажется очень насыщенным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.